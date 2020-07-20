Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев

20.07.2020 17:00

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, передает Корреспондент.net.

"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе Северная верфь - два фрегата, а Северодвинске на Севмашпредприятии - два атомных подводных крейсера", - сказал президент РФ.

По данным СМИ, стоимость вертолетоносцев оценивается в 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.