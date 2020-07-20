Во Франции ввели штраф за отсутствие маски

20.07.2020 15:00

Во Франции ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает BFM TV, передает Корреспондент.net.

Теперь маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, администрациях, банках и на крытых рынках. При этом за нарушение предусмотрен штраф в 135 евро.

Прежде маски были обязательны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация.

Решение об ужесточении масочного режима было принято на фоне небольшого роста числа зараженных коронавирусом. Франция остается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран: жертвами инфекции стали более 30 тысяч человек.