- В Черногории объявили новую эпидемию COVID-1910:00
- Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ15:00
- Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев17:00
- Во Франции ввели штраф за отсутствие маски15:00
- Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации10:00
- Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ17:00
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург12:00
- Болгария разрешила свободный въезд гражданам Украины15:00
- В Беларуси начались задержания участников акций за честные выборы (ВИДЕО)12:00
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
В Черногории объявили новую эпидемию COVID-19
Власти Черногории, заявлявшие в начале июня о победе над COVID-19, объявили эпидемию на всей территории страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры вступают в силу со среды, 22 июля. Об этом говорится в Twitter Кабмина страны, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории.
Теперь из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.
Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.
Теги: эпидемия, Черногория, COVID-19
- Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19
- Microsoft сообщает: обнаружено вредоносное ПО инфицирующее веб-серверы
- Посол Мексики открещивается: Вирус в страну завезли из Европы
- Червь Conficker продолжает быстро распространяться
- Минздрав объявил о начале эпидемии свиного гриппа в Украине. Но вопросы остались
- В храмах молятся, в аптеках ругаются, а Минздрав просит "неделю тишины"
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- В Черногории объявили новую эпидемию COVID-1910:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (ВИДЕО)08:00
- Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»17:00
- «Динамо» нашло замену Михайличенко16:00
- Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ15:00
- В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)14:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля12:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом
- Британские ученые выделили шесть форм COVID-19