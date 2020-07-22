В Черногории объявили новую эпидемию COVID-19

22.07.2020 10:00

Власти Черногории, заявлявшие в начале июня о победе над COVID-19, объявили эпидемию на всей территории страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры вступают в силу со среды, 22 июля. Об этом говорится в Twitter Кабмина страны, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории.

Теперь из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.