- В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)17:00
- Во Франции расшифровали данные "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ08:00
- В Черногории объявили новую эпидемию COVID-1910:00
- Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ15:00
- Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев17:00
- Во Франции ввели штраф за отсутствие маски15:00
- Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации10:00
- Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ17:00
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург12:00
- Болгария разрешила свободный въезд гражданам Украины15:00
В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)
В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал представитель организаторов Сергей Чернаков, сообщает Корреспондент.net.
По словам собеседника, пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер. Пресс-секретарь общественной организации, которая организовала акцию, Андрей Коннов уточнил, что причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер.
"Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер", – рассказал он.
После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось.
По заверению Коннова, угрозы разлива топлива нет, потому что баки машины герметичные. Решается вопрос о подъеме техники.
Теги: Крым, акция, затопление, бронетранспортеры
- На Херсонщине и в Крыму идет борьба с последствиями непогоды (ФОТО)
- Крым затопило. В трех населенных пунктах в домах до метра воды
- В Крыму затопило трассу Симферополь-Феодосия
- В Ялте будут привлекать любителей дайвинга затопленными... троллейбусами
- В Крыму объявили художественный марафон "Путин, вон из Крыма"
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля14:00
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"13:00
- В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России10:00
- Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"09:00
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек17:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)17:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- В Океании обнаружили останки полуметрового голубя10:00
- Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины09:00
- Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг17:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Наличный доллар подешевел впервые за неделю15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля