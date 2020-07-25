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В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)

25.07.2020 17:00
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В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)

В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал представитель организаторов Сергей Чернаков, сообщает Корреспондент.net.
По словам собеседника, пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер. Пресс-секретарь общественной организации, которая организовала акцию, Андрей Коннов уточнил, что причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер.
"Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер", – рассказал он.
После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось.
По заверению Коннова, угрозы разлива топлива нет, потому что баки машины герметичные. Решается вопрос о подъеме техники.



Теги: Крым, акция, затопление, бронетранспортеры
 
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