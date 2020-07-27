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На ферме в Баварии обнаружили коронавирус у 174 заробитчан
27.07.2020 09:00
В немецкой земле Бавария зафиксирована вспышка коронавируса на сельскохозяйственном предприятии, где обнаружили более 170 инфицированных сезонных работников, сообщает Укринформ.
После того, как стало известно о первых семи случаях, было проведено массовое тестирование, которое подтвердило еще 167 случаев COVID-19. Среди инфицированных – сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.
Власти ввели на ферме карантин. Почти 500 людям запрещено покидать предприятие.
Теги: Германия, ферма, работник, украинец, COVID-19
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