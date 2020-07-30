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Часть задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера» воевали на Донбассе
Среди задержанных под Минском россиян из ЧВК "Вагнер" есть те, кто воевал в Донбассе на стороне террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР", сообщает ZN.UA.
В частности, эту информацию подтвердил российский писатель и сторонник боевиков Захар Прилепин, узнавший среди задержанных людей, которые состояли в его батальоне.
Причем Прилепин говорит, что к событиям в Беларуси эти люди не имеют отношения, а направлялись они совсем в другую страну и белорусским спецслужбам об этом известно.
"То, что люди, воевавшие и воюющие в армии "ДНР" и "ЛНР" - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть", - написал Прилепин.
Теги: Донбасс, Беларусь, задержание, ЧВК "Вагнера"
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