В Чили запретили использование пластиковых пакетов

04.08.2020 13:00

Власти Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в сфере торговли. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщила министр окружающей среды страны Каролина Шмидт в Twitter, передает Корреспондент.net.

Она отметила, что отказ от пластика начался в стране еще 3 августа 2018 года.

"Сегодня сделан последний шаг - запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах" - написала Шмидт.

Ранее их использование было запрещено в супермаркетах, что, по подсчетам чиновников, позволило предотвратить продажу пяти миллионов пакетов за два года.

Отмечается, что магазины-нарушители будут платить штраф до 250 тысяч песо (около 330 долларов) за каждый проданный пакет.

Теперь полиэтилен можно использовать только для сохранения свежести продуктов или в гигиенических целях. У крупных компаний есть шесть месяцев на то, чтобы полностью отказаться от пакетов. Малому бизнесу на все про все дается два года.