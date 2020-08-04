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В Германии заявили о второй волне COVID-19

04.08.2020 17:00
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В Германии заявили о второй волне COVID-19

Профсоюз врачей Германии заявил, что страну уже накрыла вторая волна коронавируса, сообщает Телеканал новостей «24».
Медики отмечают, что из-за того, что люди игнорируют карантинные ограничения, и возрастает количество больных.
"Мы уже во второй волне – медленного, однако роста заболеваемости. Это означает, что есть опасность, что все предыдущие успехи будут потеряны из-за стремления Германии вернуться к нормальной жизни", – отметила глава профсоюза медиков Сюзанна Йона.
По состоянию на 4 августа в Германии зафиксировали свыше 212 тысяч случаев COVID-19. Из них более 9 тысяч – летальные. За последние сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране обнаружили 891 новый случай болезни.



Теги: Германия, карантин, COVID-19
 
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