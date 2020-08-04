Последние новости раздела
- В Германии заявили о второй волне COVID-1917:00
- В Чили запретили использование пластиковых пакетов13:00
- В США украинский язык впервые появится в избирательных бюллетенях13:00
- В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко11:00
- Часть задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера» воевали на Донбассе10:00
- В Беларуси задержаны 33 боевика ЧВК Вагнера15:10
- Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом11:00
- Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии COVID-19 в мире18:00
- На ферме в Баварии обнаружили коронавирус у 174 заробитчан09:00
- В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)17:00
В Германии заявили о второй волне COVID-19
04.08.2020 17:00
Профсоюз врачей Германии заявил, что страну уже накрыла вторая волна коронавируса, сообщает Телеканал новостей «24».
Медики отмечают, что из-за того, что люди игнорируют карантинные ограничения, и возрастает количество больных.
"Мы уже во второй волне – медленного, однако роста заболеваемости. Это означает, что есть опасность, что все предыдущие успехи будут потеряны из-за стремления Германии вернуться к нормальной жизни", – отметила глава профсоюза медиков Сюзанна Йона.
По состоянию на 4 августа в Германии зафиксировали свыше 212 тысяч случаев COVID-19. Из них более 9 тысяч – летальные. За последние сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране обнаружили 891 новый случай болезни.
Теги: Германия, карантин, COVID-19
Читайте также:
- Германия объявила о постепенном ослаблении карантина
- В Германии назвали возможную дату возобновления футбольного сезона
- Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива
- Голодный кабан напал на мясную лавку
- Германия и США проводят обыски провайдеров. Ищут хакеров
- Капитан "Баварии" стал игроком "Милана"
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
- Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"08:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля14:00
- В Германии заявили о второй волне COVID-1917:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- В Чили запретили использование пластиковых пакетов13:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа11:00
- Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов10:00
- "Шахтер" — "Вольфсбург": анонс и прогноз букмекеров09:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
- "Полтавского террориста" ликвидировали при задержании
- Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)
- Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу
- В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина