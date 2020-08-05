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Зеленский призвал Лукашенко выдать Украине воевавших на Донбассе "вагнеровцев"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине задержанных российских наемников ЧВК Вагнера, воевавших на стороне террористов на Донбассе, сообщает НВ.
Телефонный разговор между лидерами соседних государств состоялся за несколько дней до президентских выборов в Беларуси и на фоне подготовки визита Зеленского в Минск.
«Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», — заявил Зеленский после разговора с Лукашенко.
По словам Зеленского, он убежден, что участникам незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.
Теги: Лукашенко, ЧВК "Вагнера", Зеленский
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