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Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"

06.08.2020 11:00
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Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера, сообщает ESPRESO.TV.
Об этом Гордон сказал в интервью белорусской Радио Свобода.
"Он (Лукашенко, - ред.) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинцев в том списке (задержанных наемников, - ред.). Он сказал, что даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине", - сказал Гордон.
По его словам, именно во время записи интервью состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским, в котором тот попросил белорусского лидера передать Украине наемников ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе.



Теги: Украина, экстрадиция, Лукашенко, ЧВК "Вагнера"
 
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