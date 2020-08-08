Главная / Новости / Мир / В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов
Последние новости раздела
- В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов09:00
- Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"11:00
- В Турции заявили о стремительном росте числа больных COVID17:00
- Зеленский призвал Лукашенко выдать Украине воевавших на Донбассе "вагнеровцев"16:00
- Российские пропагандисты увидели "украинский след" в бейрутской трагедии11:00
- В порту Бейрута взорвались 2700 тонн селитры09:00
- В Германии заявили о второй волне COVID-1917:00
- В Чили запретили использование пластиковых пакетов13:00
- В США украинский язык впервые появится в избирательных бюллетенях13:00
- В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко11:00
В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов
08.08.2020 09:00
Вчера в Минске задержали двух украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
По словам Ромалийской, поводом для задержания стал четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.
После допроса в правоохранительных органах, Ромалийскую и Гребенюка доставили в аэропорт Минска. Оттуда они были отправлены в Одессу.
Обоим журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет.
Теги: Украина, Минск, журналист, депортация
Читайте также:
- Донецкие журналистки в Грузии проверили мужчин на стойкость
- Свобода слова оплачена журналистскими жизнями
- Новостей ждут все!
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- В Беларуси умер заслуженный журналист Украины
- Журналисты "выбили" у банка депозит больного коллеги
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов09:00
- Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону08:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина15:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года13:00
- В Украине третий суточный COVID-антирекорд подряд12:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19