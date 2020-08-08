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В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов

08.08.2020 09:00
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В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов

Вчера в Минске задержали двух украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
По словам Ромалийской, поводом для задержания стал четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.
После допроса в правоохранительных органах, Ромалийскую и Гребенюка доставили в аэропорт Минска. Оттуда они были отправлены в Одессу.
Обоим журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет.



Теги: Украина, Минск, журналист, депортация
 
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