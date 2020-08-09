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Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины
09.08.2020 10:00
В результате мощного взрыва в порту Бейрута погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой", - заявил посол.
Чиновник также информировал, что в Киеве живет мать Уильяма, и выразил ей соболезнования в связи с утратой.
Теги: Украина, Бейрут, взрыв, гражданство, жертва
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