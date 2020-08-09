Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины

09.08.2020 10:00

В результате мощного взрыва в порту Бейрута погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook, передает Корреспондент.net.

"Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой", - заявил посол.

Чиновник также информировал, что в Киеве живет мать Уильяма, и выразил ей соболезнования в связи с утратой.