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МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов

11.08.2020 08:00
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МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов

Власти Республики Беларусь официально сообщили о первом погибшем протестующем в Минске. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой, передает Корреспондент.net.
По ее словам, около 23:00 на столичном проспекте Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. С целью освободить движение на площадь прибыл спецназ.
"В ходе противостояния со спецназом <...> один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - указано в заявлении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



Теги: Беларусь, погибший, протесты
 
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