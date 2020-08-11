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Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса

11.08.2020 15:00
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Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает Громадское Телевидение.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил Путин.
По словам президента РФ, вакцина "эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет", а также "прошла все необходимые проверки".
Он также добавил, что вакцину уже проверила на себе одна из его дочерей.



Теги: Россия, Путин, вакцина, COVID-19
 
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