ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям

13.08.2020 15:00

По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ.

В Брестской области Лукашенко набрал 81,78% голосов, Тихановская — 10,33%.

В Витебской области Лукашенко — 83,64%, Тихановская — 9,18%.

В Гомельской области Лукашенко — 85,38%, Тихановская — 5,98%.

В Гродненской области Лукашенко 78,72%, Тихановская — 13,81%.

В Минской области Лукашенко — 79,23%, Тихановская — 11,81%.

В Могилевской области Лукашенко — 88,06%, Тихановская — 4,73%.

По предварительным подсчетам по всей Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, Светлана Тихановская же якобы набрала 10,09% голосов.