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ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям

13.08.2020 15:00
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ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям

По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ.
В Брестской области Лукашенко набрал 81,78% голосов, Тихановская — 10,33%.
В Витебской области Лукашенко — 83,64%, Тихановская — 9,18%.
В Гомельской области Лукашенко — 85,38%, Тихановская — 5,98%.
В Гродненской области Лукашенко 78,72%, Тихановская — 13,81%.
В Минской области Лукашенко — 79,23%, Тихановская — 11,81%.
В Могилевской области Лукашенко — 88,06%, Тихановская — 4,73%.
По предварительным подсчетам по всей Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, Светлана Тихановская же якобы набрала 10,09% голосов.



Теги: Беларусь, итоги, выборы президента
 
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