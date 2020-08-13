В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси

13.08.2020 09:00

В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в среду, 12 августа, сообщает Корреспондент.net.

В связи с этим Бачелет призвала незамедлительно освободить всех тех, кто был незаконно помещен под стражу.

"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", - подчеркнула комиссар.

Также, по данным ООН, не менее 250 человек получили травмы, а один участник протестов погиб при неустановленных обстоятельствах. В организации призвали к "своевременному, тщательному, независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека" в республике.

"Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - добавила правозащитник, упомянув, в частности, об отключении интернета, блокировке платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций.