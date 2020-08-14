ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты выборов

14.08.2020 15:00

ЦИК Беларуси утвердил окончательные итоги президентских выборов, сообщает «Беларусь сегодня».

14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов Президента Республики Беларусь. Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовало за действующего Президента Александра Лукашенко. За ним следует Светлана Тихановская, набравшая 10,12 %. На третьем месте кандидат «Против всех» – 4,59 % голосов.