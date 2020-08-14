Последние новости раздела
- ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты выборов15:00
- В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов12:00
- В Минске начали выпускать задержанных во время протестов10:00
- ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям15:00
- В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси09:00
- Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса15:00
- МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов08:00
- В Беларуси обнародовали предварительные итоги президентских выборов08:00
- Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины10:00
- В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов09:00
ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты выборов
14.08.2020 15:00
ЦИК Беларуси утвердил окончательные итоги президентских выборов, сообщает «Беларусь сегодня».
14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов Президента Республики Беларусь. Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.
Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовало за действующего Президента Александра Лукашенко. За ним следует Светлана Тихановская, набравшая 10,12 %. На третьем месте кандидат «Против всех» – 4,59 % голосов.
Теги: выборы, Беларусь, итоги, ЦИК
Читайте также:
- В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины14:00
- "ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"09:00
- Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными16:00
- Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)13:00
- Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов11:00
- В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки10:00
- Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса15:00
- Несколько городов Донецкой области остались без воды14:00
- В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией12:00
- Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса10:00
- ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты выборов15:00
- В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины14:00
- В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-1913:00
- В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов12:00
- Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой11:00
- В Минске начали выпускать задержанных во время протестов10:00
- "ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"09:00
- Минздрав изменил зоны карантина08:00
- Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска17:00
- Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса
- ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям
- Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса
- Минздрав изменил зоны карантина
- Несколько городов Донецкой области остались без воды
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа
- Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)
- В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19
- Кабмин изменил правила адаптивного карантина
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса