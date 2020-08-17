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В нескольких городах Беларуси прошли многотысячные марши "За Свободу"
17.08.2020 08:00
Общегражданские марши "За Свободу" - против фальсификаций итогов президентских выборов - прошли в разных городах Беларуси 16 августа, информирует Цензор.НЕТ.
В Минске большая колонна демонстрантов прошла по проспекту Независимости - в сторону центра. Число участников протестной акции у стелы "Минск - город-Герой" составило несколько сотен тысяч человек.
На площадь Победы в Витебске пришли художники, медики, железнодорожники. Железнодорожники скандировали: "Забастовка!".
В Гродно около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города до площади Ленина.
Теги: Беларусь, оппозиция, выборы президента, протесты
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