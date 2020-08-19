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В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России
19.08.2020 13:00
Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом в эфире TUT.BY, рассказала режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская. Она заявила, что на работу пускали только тех сотрудников, которых не было в списке у охранников на входе.
"Скорее всего это были списки тех людей, которые подписали требования к руководству Белтелерадиокомпании", - предположила Мартинковская и рассказала о тех, кто заменил ее и колег на работе: "Это "веселая" история - прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму".
Теги: Россия, Беларусь, забастовка, журналисты
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