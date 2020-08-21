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Министр обороны Беларуси допустил возможность гражданской войны

21.08.2020 10:00
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Министр обороны Беларуси допустил возможность гражданской войны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин допустил возможность начала гражданской войны в стране. Об этом он заявил на встрече с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил, передает Наша Нива, в распоряжение которой попала аудизапись разговора, сообщает LIGA.net.
"Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", – сказал Хренин.
Он прокомментировал призывы оппозиции к военным не выполнять преступные приказы.
"Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит "не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… – мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", – заявил он.



Теги: гражданская война, Беларусь, Министерство обороны
 
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