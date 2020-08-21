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Омские врачи не нашли ядов в организме Навального

21.08.2020 15:00
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Омские врачи не нашли ядов в организме Навального

Врачи омской больницы не выявили ядов или их следов в организме Алексея Навального, диагноз ему уже установлен, заявил в пятницу, 21 августа, заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, пишет ТАСС.
"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.
Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ.
"Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента",- сказал Калиниченко.



Теги: отравление, диагноз, Навальный
 
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