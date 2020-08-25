Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

25.08.2020 08:00

У российского оппозиционного политика Алексея Навального есть признаки отравления. Об этом заявили в берлинской клинике Charite, передает LIGA.net.

"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы", - указано в заявлении.

Конкретное вещество еще неизвестно, проводится широкий анализ. Действие токсина в организме политика было подтверждено несколькими независимыми лабораториями.

Навальный находится в реанимации в искусственной коме. Его состояние тяжелое, но опасности для жизни нет. Политику назначили лечение атропином.

Врачи не исключают долгосрочных последствий для нервной системы пациента.