Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится

25.08.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.
О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.



Теги: Донбасс, отмена, встреча, нормандский формат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх