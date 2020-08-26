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Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах

26.08.2020 11:00
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Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах

В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения, передает Голос Америки.
Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха ", - отметил Байден в обращении.



Теги: Украина, помощь, Джо Байден, выборы президента
 
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