- Жириновский испытал на себе российскую вакцину от коронавируса16:00
- Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси16:00
- В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек08:00
- В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России15:00
- В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски13:00
- Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах11:00
- Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится17:00
- Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины09:00
- Немецкие врачи подтвердили отравление Навального08:00
- Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции13:00
Жириновский испытал на себе российскую вакцину от коронавируса
Глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку вакциной от коронавируса Спутник V, разработанной в России. Об этом сообщил глава пресс-службы фракции в Госдуме Александр Дюпин, передает Корреспондент.net.
"Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса Спутник V, разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России. Кроме Владимира Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал Дюпин.
Уточняется, что вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья.
Теги: вакцина, испытание, Жириновский, COVID-19
- Создана вакцина против кишечной палочки
- Ученые из Великобритании обещают вакцину от рассеянного склероза
- Экспертов ВОЗ "поймали" на связях с крупными фармацевтическими компаниями
- В США создана уникальная вакцина от гриппа
- Украине вернут 19 миллионов долларов за "Тамифлю", купленный Тимошенко
- В аптеках Мариуполя появились вакцины от гриппа
- 1 сентября наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе10:00
- Во время тушения пожара возле Станицы Луганской пострадал спасатель09:00
- Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду17:00
- Вандалу, разбившему знак "Украина" в Станице Луганской, дали два года16:00
- В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск15:00
- В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка14:00
- 31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек13:00
- В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО12:00
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко15:00
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе13:00
- Жириновский испытал на себе российскую вакцину от коронавируса16:00
- Нацбанк выводит из обращения еще одну монету15:00
- Юлия Тимошенко сообщила об улучшении самочувствия14:00
- Украино-британский фильм получил награду кинофестиваля в Лондоне (ВИДЕО)13:00
- Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах12:00
- В Украине - "рекордные" 2495 случаев заражения COVID-19 за сутки11:00
- 1 сентября наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе10:00
- Во время тушения пожара возле Станицы Луганской пострадал спасатель09:00
- В бердянской школе класс ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из учеников08:00
- Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду17:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
- В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО
- Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду
- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко
- С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии
- Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября