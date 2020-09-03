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В организме Навального выявили следы "Новичка"

03.09.2020 08:00
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В организме Навального выявили следы "Новичка"

В организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили следы отравляющего вещества похожего на "Новичок", передает Корреспондент.net.
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Тесты, проведенные специальной немецкой военной лабораторией, показали присутствие "химического нервно-паралитического вещества группы Новичок", говорит Зайберт.
Он добавил, что Германия проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними общую реакцию на инцидент.
Кроме того, Берлин призвал Москву объяснить ситуацию с Навальным. Представитель немецкого правительства добавил, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы об инциденте.



Теги: отравление, яд, Навальный, Новичок
 
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