Навального вывели из комы

07.09.2020 17:00

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы. Об этом сообщает пресс-служба клинике Charite в Берлине в понедельник, 7 сентября, передает Корреспондент.net.

Навальный начал реагировать на обращения окружающих, его состояние значительно улучшилось, отметили немецкие медики.

"Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментами, закончилась. Пациента постепенно отключают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним разговаривают", - заявили в клинике.

В то же время долгосрочные последствия отравления для здоровья Навального по-прежнему нельзя исключать, подчеркнули врачи.