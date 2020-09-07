В Крыму из-за засухи ввели график подачи воды

07.09.2020 13:00

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды, сообщает Радио Свобода.

Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.