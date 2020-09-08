Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Грузии

08.09.2020 09:00

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что станет премьером страны в случае победы его партии Единое национальное движение на парламентских выборах. Об этом оппозиционер сообщил в понедельник, 7 сентября, на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.

"Согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период (два года - ред.), пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - подчеркнул украинско-грузинский политик.

В то же время Саакашвили отметил, что продолжает работать в штатном режиме в качестве главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - заявил он.