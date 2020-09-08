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Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что станет премьером страны в случае победы его партии Единое национальное движение на парламентских выборах. Об этом оппозиционер сообщил в понедельник, 7 сентября, на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период (два года - ред.), пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - подчеркнул украинско-грузинский политик.
В то же время Саакашвили отметил, что продолжает работать в штатном режиме в качестве главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - заявил он.
Теги: премьер-министр, выборы, Грузия, Саакашвили
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