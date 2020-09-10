Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали "за госизмену"

10.09.2020 11:00

Арестованная член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу с обвинением в публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя, передает УП.

Об этом сообщила адвокат задержанной Людмила Казак. Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится. По ее словам, с Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило.

8 сентября Марию Колесникову пытались насильно вывезти из страны в Украину. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.