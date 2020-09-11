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Ермак прибыл в Берлин на "нормандские" переговоры
Глава Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу, 11 сентября, прибыл в Берлин на встречу политических советников лидеров нормандского формата, сообщает пресс-служба ОП, передает Корреспондент.net.
Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров нормандской четверки в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", - сказал Ермак.
Перемирие показало, что все возможно, если есть желание. отметил глава ОП.
"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", - отметил Ермак.
Теги: Донбасс, Берлин, переговоры, нормандская четверка, Ермак
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