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Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)
Главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в «нормандском формате» на уровне политических советников является договоренность о продлении режима «тишины» на Донбассе. Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Укринформ.
Он отметил, что на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима «тишины» и о выполнении мер, которые должны это обеспечить.
«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим «тишины», который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей», - сказал Ермак.
Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита «нормандской четверки», хотя все понимают его важность.
Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.
Теги: Берлин, переговоры, итоги, нормандский формат
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