На женском марше в Минске задержали почти 70 человек

13.09.2020 10:00

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

По их данным, задержаны не менее 69 человек. Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.