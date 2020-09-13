Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На женском марше в Минске задержали почти 70 человек

13.09.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".
По их данным, задержаны не менее 69 человек. Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.



Теги: Минск, задержание, протесты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх