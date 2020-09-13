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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек
13.09.2020 10:00
Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".
По их данным, задержаны не менее 69 человек. Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.
Теги: Минск, задержание, протесты
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