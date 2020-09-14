Последние новости раздела
- Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-1908:00
- На женском марше в Минске задержали почти 70 человек10:00
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)09:00
- Ермак прибыл в Берлин на "нормандские" переговоры14:00
- Литва признала Тихановскую и КС законными представителями белорусского народа08:00
- В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"17:00
- Алексей Навальный полностью пришел в себя13:00
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали "за госизмену"11:00
- Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Грузии09:00
- Навального вывели из комы17:00
Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-19
14.09.2020 08:00
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры. О таком решении правительства сообщил премьер Биньямин Нетаньяху во время телевизионного обращения, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время заседания правительства мы достигли решения о жестком плане на три недели с опцией продления", - заявил Нетаньяху.
Локдаун продлится во время сезона еврейских праздников. От людей требуют не уходить от своих домов дальше, чем на 500 метров. Закрывают школы и торговые центры. Аптеки и супермаркеты продолжат работать.
На прошлой неделе в Израиле зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.
Теги: Израиль, карантин, COVID-19
Читайте также:
- Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих
- Израиль полностью вывел войска из сектора Газа
- Огромные акулы наводнили акваторию Израиля
- Ученые: пушечные ядра топили даже самые "непробиваемые" корабли
- У премьер-министра Израиля в Иерусалиме родился внук
- Израильские медики создали протез, позволяющий писать
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода12:00
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-1908:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября17:00
- ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города15:00
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября11:00
- На женском марше в Минске задержали почти 70 человек10:00
- Фильм о войне на Донбассе получил награду Венецианского кинофестиваля09:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
- Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-1913:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города