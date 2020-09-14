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Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-19

14.09.2020 08:00
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Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-19

Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры. О таком решении правительства сообщил премьер Биньямин Нетаньяху во время телевизионного обращения, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время заседания правительства мы достигли решения о жестком плане на три недели с опцией продления", - заявил Нетаньяху.
Локдаун продлится во время сезона еврейских праздников. От людей требуют не уходить от своих домов дальше, чем на 500 метров. Закрывают школы и торговые центры. Аптеки и супермаркеты продолжат работать.
На прошлой неделе в Израиле зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.



Теги: Израиль, карантин, COVID-19
 
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