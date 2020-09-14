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На протестах в Минске задержаны более 400 человек
14.09.2020 12:00
В Беларуси силовики задержали более 400 протестующих на воскресной акции в Минске. Об этом сообщила неправительственная правозащитная организация Вясна в понедельник, 14 сентября, передает Korrespondent.net.
До и после Марша героев силовики жестоко задерживали людей. При этом во время задержания протестующих сильно избили, их родственники сообщают об избиении и после задержания.
"Все они использовали флаги и другие символы, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительные", - заявили в МВД Беларуси.
По состоянию на 19:00 в Минске были задержаны более 400 человек, добавили в МВД. На аналогичной акции в Витебске были задержаны 14 человек.
Теги: Беларусь, протест, арест
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