Главная / Новости / Мир / Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-19
Последние новости раздела
- Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-1914:00
- В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина10:00
- Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"13:00
- На протестах в Минске задержаны более 400 человек12:00
- Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-1908:00
- На женском марше в Минске задержали почти 70 человек10:00
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)09:00
- Ермак прибыл в Берлин на "нормандские" переговоры14:00
- Литва признала Тихановскую и КС законными представителями белорусского народа08:00
- В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"17:00
Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-19
17.09.2020 14:00
Харьковский городской глава Геннадий Кернес прибыл в немецкую клинику "Шарите" для лечения от коронавирусной болезни. Об этом сообщает бизнесмен Павел Фукс в своем Телеграм-канале.
По словам Павла Фукса, состояние мэра Харькова тяжелое, однако он находится в сознании и им удалось пообщаться по видеосвязи.
"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - поделился Фукс.
Теги: Германия, лечение, Геннадий Кернес, COVID-19
Читайте также:
- Посол Германии считает, что Тимошенко можно лечить за границей
- Немецкие медики намекают, что Тимошенко пора отправить в Германию
- К Тимошенко вернулась врач из клиники "Шарите"
- Немецких врачей Тимошенко зовут в Украину
- В Германии опасных преступников будут "лечить"
- Немецкие врачи назвали окончательный диагноз Тимошенко
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью11:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-1914:00
- Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора13:00
- ФК "Шахтер" начал онлайн-продажу билетов на матч с "Зарей"12:00
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью11:00
- В Украине зафиксированы "рекордные" 3 584 новых случая COVID-1910:00
- В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца09:00
- Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина08:00
- Кабмин разрешил использовать электронные ИНН и справку ВПЛ17:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадзе15:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
- В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов
- Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью