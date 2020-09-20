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Белорусские "кибер-партизаны" опубликовали личные данные 1000 силовиков
20.09.2020 15:00
На telegram-канале Nexta были опубликовны личные данные 1000 сотрудников МВД Беларуси, сообщает СТРАНА.ua.
Авторы канала заявили, что данные из базы имеются у них благодаря "кибер-партизанам". Неделю назад админы предупреждали, что "если каратели не остановятся", то их личные данные утекут в сеть.
В опубликованном документе Google-doc под названием "Менты" имеются ФИО и год рождения белорусских правоохранителей, их воинские звания и должности.
Авторы пообещали продолжить массовую публикацию данных в случае, если задержания протестующих не прекратятся.
Теги: Беларусь, данные, силовики
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