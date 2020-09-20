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Дональду Трампу прислали письмо с рицином
Американские правоохранительные органы перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, в котором был яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов, передает LIGA.net.
Как отмечается, пакет перехватили ранее на этой неделе. Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.
Сообщается, что вся почта для Белого дома сортируют и проверяют на удаленном объекте, прежде чем отправить адресатам.
"ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное почтовым учреждением правительства США. В настоящее время известной угрозы общественной безопасности нет", - говорится в ответе полевого офиса ФБР в Вашингтоне на запрос CNN.
Теги: письмо, рицин, Дональд Трамп
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