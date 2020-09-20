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Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"

20.09.2020 10:00
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Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"

Вчера, в День оружейника, глава России Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют "важнейшую задачу" — "создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств", передает УНН.
"Сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения), такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет", — заявил он.



Теги: Путин, оружие, заявление
 
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