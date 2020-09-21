Пограничники США задержали подозреваемую в попытке отравить Трампа

21.09.2020 10:00

В США задержали подозреваемую в отправке посылки американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин, передает Обозреватель.

Женщину задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк, сообщает CNN. При себе у подозреваемой было обнаружено оружие.

Ожидается, что прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия, предъявит ей обвинения. По информации издания The New York Times, письмо с ядом было отправлено из Канады.