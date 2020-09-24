В России от коронавируса умер депутат Госдумы

24.09.2020 09:00

В России 67-летний депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавирусной болезни. Об этом сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает Korrespondent.net.

"Это тяжелое известие пришло сегодня. Ваха Агаев, наш депутат, скончался, в последнее время он лечился от коронавируса", - заявил Афонин.

Отмечается, что в целом около полсотни депутатов Думы лечатся от COVID-19, 13 человек госпитализированы.

По последним данным, в РФ лабораторно подтверждено 1 122 241 случай заражения коронавирусом, из них 923 699 закончились выздоровлением и 19 799 - смертью (150 человек умерли за последние сутки). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19.