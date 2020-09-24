Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России от коронавируса умер депутат Госдумы

24.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России от коронавируса умер депутат Госдумы

В России 67-летний депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавирусной болезни. Об этом сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает Korrespondent.net.
"Это тяжелое известие пришло сегодня. Ваха Агаев, наш депутат, скончался, в последнее время он лечился от коронавируса", - заявил Афонин.
Отмечается, что в целом около полсотни депутатов Думы лечатся от COVID-19, 13 человек госпитализированы.
По последним данным, в РФ лабораторно подтверждено 1 122 241 случай заражения коронавирусом, из них 923 699 закончились выздоровлением и 19 799 - смертью (150 человек умерли за последние сутки). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19.



Теги: Россия, депутат, Госдума, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх