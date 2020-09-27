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На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои

27.09.2020 15:00
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На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои

Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября, сообщает Корреспондент.net.
Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.
В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.
"Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил глава Нагорного Карабаха.
Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.



Теги: Азербайджан, Армения, бой, конфликт, Нагорный Карабах
 
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