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В Беларуси прошла «народная инаугурация Тихановской»

28.09.2020 08:00
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В Беларуси прошла «народная инаугурация Тихановской»

В Беларуси в воскресенье, 27 сентября, на так называемую «народную инаугурацию Тихановской» на улицы Минска, по оценкам СМИ, вышли около ста тысяч протестующих, сообщает Громадское Телевидение.
По данным центра «Вясна», силовики задержали более сотни людей. Среди них шесть журналистов, в частности главный редактор издания NewGrodno Игорь Ремзик (Бубликов). Против участников акции использовали слезоточивый газ и спецсредства.
Сама Светлана Тихановська поздравила белорусов с 50-м днем протестов и напомнила о правах человека: «Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей».



Теги: Беларусь, инаугурация, протесты
 
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