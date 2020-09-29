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Свидетель убийства протестующего в Минске бежал в Украину

29.09.2020 08:00
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Свидетель убийства протестующего в Минске бежал в Украину

Архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский был вынужден уехать из Минска в Украину после того, как обратился в штаб оппозиционера Виктора Бабарико с предложением дать показания в качестве свидетеля по делу об убийстве силовиками Александра Тарайковского, сообщает Радио Свобода.
После общения Смольского со штабом Бабарико там прошел обыск — изъяли все компьютеры, в которых, очевидно, была переписка на тему Тарайковского. Вскоре после этого кто-то взломал замок в его квартире, но молодого человека там уже не было.
Он приехал в Украину 17 сентября. При пересечении границы беларуские пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать.
У Смольского в Минске остались невеста и больные родители.



Теги: Украина, Беларусь, свидетель
 
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