Свидетель убийства протестующего в Минске бежал в Украину

29.09.2020 08:00

Архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский был вынужден уехать из Минска в Украину после того, как обратился в штаб оппозиционера Виктора Бабарико с предложением дать показания в качестве свидетеля по делу об убийстве силовиками Александра Тарайковского, сообщает Радио Свобода.

После общения Смольского со штабом Бабарико там прошел обыск — изъяли все компьютеры, в которых, очевидно, была переписка на тему Тарайковского. Вскоре после этого кто-то взломал замок в его квартире, но молодого человека там уже не было.

Он приехал в Украину 17 сентября. При пересечении границы беларуские пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать.

У Смольского в Минске остались невеста и больные родители.