Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом

02.10.2020 08:00

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.