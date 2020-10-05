Трамп нарушил обсервацию ради предвыборной акции

05.10.2020 09:00

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников, сообщает Корреспондент.net.

Американский лидер проехал по перекрытой улице и помахал собравшимся рукой из окна, однако из машины не выходил. На Трампе была медицинская маска, как и на других людях, находившихся вместе с ним в автомобиле. Как сообщили в Белом доме, после короткой поездки кортеж вернулся на территорию медицинского центра имени Уолтера Рида.