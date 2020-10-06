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В ходе протестов в Кыргызстане один человек погиб, 590 пострадали

06.10.2020 08:00
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В ходе протестов в Кыргызстане один человек погиб, 590 пострадали

Во время протестов в Кыргызстане погиб один человек. Еще 590 митингующих получили ранения. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что всего в больницы по линии скорой помощи и с самообращением поступили 590 пострадавших.
"Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
Массовые протесты несогласия с результатами прошедших парламентских выборов начались в столице Кыргызстана начались вчера вечером. Акции организовали пять партий, которые ранее подписали резолюцию об объединении. Силовики пытались разогнать протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позже протестующие захватили здание парламента, где вскоре начался пожар.



Теги: парламент, выборы, Кыргызстан, протесты
 
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