В Кыргызстане протестующие добились отмены результатов парламентских выборов

06.10.2020 14:00

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам и беспорядкам в стране. Об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева, информирует ICTV.

Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", — заявила Гульнара Джурабаева.