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ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

07.10.2020 08:00
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ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила данные Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии по обеспечению технической поддержки по Навальному.
"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества Новичок были обнаружены в биологических материалах Навального", - говорится в заявлении британского постпредства при ОЗХО.
Там добавили, что результаты анализа ОЗХО подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции.
"Вещество Новичок было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - говорится в сообщении.



Теги: отравление, Навальный, Новичок
 
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