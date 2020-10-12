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Лукашенко выпустил из СИЗО двух политзаключенных

12.10.2020 12:00
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Лукашенко выпустил из СИЗО двух политзаключенных

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест, сообщает TUT.by.
Это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО.
По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.
Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».
Дмитрий Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».



Теги: Беларусь, СИЗО, Лукашенко, политзаключенные
 
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